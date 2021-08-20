В Подмосковье задержали серийного вора

Злоумышленник был неоднократно судим

В подмосковном городе Шатура полицейские арестовали молодого человека, который совершил серию краж из частных домов и квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 25-летний местный житель.

В период условного осуждения за кражу молодой человек влез в один из домов и украл оттуда резиновую лодку, электрическую плиту и велосипед. Стражи правопорядка смогли выйти на след вора. В ходе обыска в его жилище обнаружили часть похищенного.

Удалось выяснить, что житель Шатуры причастен к двум аналогичным кражам. В итоге его заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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