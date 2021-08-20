В Марий Эл объявлена чрезвычайная ситуация из-за неконтролируемого огня

С пожаром не могут справиться уже третьи сутки

В Республике Марий Эл введен режим ЧС. Губернатор Александр Евстифеев подписал соответствующее постановление 20 августа. Причина – лесные пожары, с которыми не могут справиться уже несколько суток.

Как сообщили в региональном отделении МЧС, огонь в Медведевском районе зафиксировали 18 августа. Несмотря на усилия специалистов и добровольцев, локализовать пожар не удается. Существует реальная опасность распространения огня на поселки Студенка, Сосновый Бор и другие населенные пункты в Медведевском и соседнем Звениговском районах.

Отдыхающие в санатории "Сосновый бор" и на озере Шап эвакуированы, передает телеканал "360".

Ранее с огненной стихией пришлось столкнуться жителям Башкирии. В Сети появились уникальные кадры вырывающегося из пламени смерча.

Источник: Сайт администрации
Николай ВИКТОРОВ

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