Неизвестные повредили в Крыму газовую трубу

продолжениеАксенов нашел способ пустить воду по Северо-Крымскому каналу
Полиция устанавливает круг причастных

Правоохранительные органы начали в Крыму проверку после повреждения газопровода неизвестными. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Согласно приведенным данным, речь идет о механическом повреждении трубы на одном из участков в поселке Перевальное. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи 167 Уголовного кодекса РФ.

Следственные органы назначили ряд экспертиз в рамках дела, проводятся действия по установлению виновных.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Чехи отказались мириться с Москвой до исключения из списка недружественных стран

Вину на кризис в двусторонних отношениях свалили на Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей