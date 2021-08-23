Полиция устанавливает круг причастных

Правоохранительные органы начали в Крыму проверку после повреждения газопровода неизвестными. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Согласно приведенным данным, речь идет о механическом повреждении трубы на одном из участков в поселке Перевальное. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи 167 Уголовного кодекса РФ.

Следственные органы назначили ряд экспертиз в рамках дела, проводятся действия по установлению виновных.