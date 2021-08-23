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Семья с детьми, проживающая в подмосковном селе Подлесная Слобода городского округа Луховицы, стала свидетелями шаровой молнии. Природное явление угодило прямиком в коттедж, где находились трое детей.
Второй этаж дома с внутренними помещениями сгорел полностью. Вся семья уцелела, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, хозяева услышали ночью громкий хлопок, почувствовав удар. Через кровлю начали сыпаться искры, которые стали причиной пожара. Соседи заявили, что в крышу врезался гигантский шар. Взрыв слышали в радиусе 5 километров.
Пострадавших снабдили одеждой, документы и некоторые вещи удалось спасти. Пока что погорельцам помогает бабушка, которая на время взяла к себе детей. Семье требуется помощь от региона.
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