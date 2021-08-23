На сотрудницу подмосковного пансионата возбудили уголовное дело

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Полиция возбудила в Реутове уголовное дело о жестоком обращении в отношении подопечных – скандал произошел в одном из городских домов престарелых.
Как отметили в главке регионального СК, фигурантом оказалась одна из сотрудниц пансионата. 54-летняя женщина скомпрометировала себя, попав на видеозапись, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В настоящее время устанавливается местонахождение женщины.
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