На сотрудницу подмосковного пансионата возбудили уголовное дело

Полиция устанавливает местонахождение женщины

Полиция возбудила в Реутове уголовное дело о жестоком обращении в отношении подопечных – скандал произошел в одном из городских домов престарелых.

Как отметили в главке регионального СК, фигурантом оказалась одна из сотрудниц пансионата. 54-летняя женщина скомпрометировала себя, попав на видеозапись, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В настоящее время устанавливается местонахождение женщины.