В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет

В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет
Фото: www.pixabay.com
Судно предназначалось для эвакуации граждан Незалежной

Подозрительный инцидент произошел на территории афганского государства. Выяснилось, что на прошлой неделе пока неустановленные лица завладели украинским воздушным судном и использовали его в собственных интересах.

Сообщается, что некие нарушители порядка захватили самолет и вывезли на нем людей в Иран.

О вопиющем инциденте рассказал замглавы украинского МИД Евгений Енин. Воздушное судно было отправлено в Афганистан с целью вывезти с территории дестабилизированного государства украинских граждан. Однако 17 августа неизвестные захватили самолет и разместили на нем других пассажиров. Кого конкретно вывезли за счет украинской авиации, пока выяснить не удалось. Сообщается лишь, что борт отправился в Иран.

Енин не стал раскрывать подробности скандального случая и решил оставить в тайне, чем закончился инцидент. Неизвестно, стала ли Украина обращаться к иранским властям и будет ли она дальше разбираться в произошедшем.

Тем временем, ситуация в Афганистане усложняется. Недавно стало известно, что в заполненном афганцами аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Напомним, многие местные жители пытаются любыми путями покинуть территорию родины, захваченной боевиками. Далеко не все хотят жить под новой властью.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гостььь
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Ну мля, это вообще сенсация, даже вертолет у них украли, скоро страну украдут, Зелень и не заметит...
Гость301807
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Решили хохлы подзаработать.Зачем им нужны ихние граждане,когда на рынке "левых" авиаперевозок есть более выгодные предложения?
Гость296657
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может пидораши угнали ?
Андрей
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В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет. Красавчики, хотя скорее всего его хохлы сами продали, как обычно.
Гость298192
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Стоит ли ждать новости о том, что власти украинского государства оказали гуманитарную помощь пор вывозу беженцев из охваченного смутой Афганистана?
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