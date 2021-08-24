Судно предназначалось для эвакуации граждан Незалежной

Подозрительный инцидент произошел на территории афганского государства. Выяснилось, что на прошлой неделе пока неустановленные лица завладели украинским воздушным судном и использовали его в собственных интересах.



Сообщается, что некие нарушители порядка захватили самолет и вывезли на нем людей в Иран.

О вопиющем инциденте рассказал замглавы украинского МИД Евгений Енин. Воздушное судно было отправлено в Афганистан с целью вывезти с территории дестабилизированного государства украинских граждан. Однако 17 августа неизвестные захватили самолет и разместили на нем других пассажиров. Кого конкретно вывезли за счет украинской авиации, пока выяснить не удалось. Сообщается лишь, что борт отправился в Иран.

Енин не стал раскрывать подробности скандального случая и решил оставить в тайне, чем закончился инцидент. Неизвестно, стала ли Украина обращаться к иранским властям и будет ли она дальше разбираться в произошедшем.

Тем временем, ситуация в Афганистане усложняется. Недавно стало известно, что в заполненном афганцами аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Напомним, многие местные жители пытаются любыми путями покинуть территорию родины, захваченной боевиками. Далеко не все хотят жить под новой властью.