В Подмосковье двое мужчин напали на таксиста

Злоумышленников уже задержали

В Павловском Посаде двое мужчин пытались угнать автомобиль. 

Злоумышленники напали на водителя такси. Изначально они вызвали машину Электрогорске. В ходе поездки маршрут был изменен. 

Когда такси добралось до пункта назначения, двое мужчин накинулись на водителя, стали его избивать, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Таксисту приказали ехать в лес. Испугавшись за свою жизнь, мужчина выпрыгнул из машины на ходу. 

Преступников и угнанное авто нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело о грабеже. 

Источник: ГУ МВД РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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