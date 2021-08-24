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В Павловском Посаде двое мужчин пытались угнать автомобиль.
Злоумышленники напали на водителя такси. Изначально они вызвали машину Электрогорске. В ходе поездки маршрут был изменен.
Когда такси добралось до пункта назначения, двое мужчин накинулись на водителя, стали его избивать, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Таксисту приказали ехать в лес. Испугавшись за свою жизнь, мужчина выпрыгнул из машины на ходу.
Преступников и угнанное авто нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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