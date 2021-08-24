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В подмосковном Одинцово сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нарколабораторию.
Полиция задержала 39-летнего уроженца Волгограда, который занимался производством запрещенных веществ в арендованной квартире. В ходе обыска были изъяты реактивы, емкости с жидкостями и другие атрибуты.
Также у злоумышленника при себе был сверток с белым порошком, общая масса которого составила около 500 граммов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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