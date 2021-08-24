Еще столько же находятся на лечении

Восемь граждан Белоруссии отравились суррогатным алкоголем в Карелии. Половина пострадавших скончались. Об этом сообщил накануне региональный Минздрав.

Как отмечает источник, инцидент произошел в Пудожском районе. Глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил, что один пострадавший скончался до приезда бригады скорой, еще три летальных исхода выявлено после госпитализации граждан Белоруссии.

Четыре человека в настоящее время находятся на стационарном лечении. У троих из них состояние стабильное.

В ходе лабораторных исследований было подтверждено наличие в крови метанола – он имелся в крови у всех госпитализированных пациентов.