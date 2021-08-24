Сотрудницу пансионата задержали в Подмосковье за жестокое обращение с подопечными

Подозреваемую уже допрашивают

Правоохранительные органы задержали в Реутове сотрудницу пансионата. Женщина подозревается в жестоком обращении с подопечным, о чем сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Согласно приведенным данным, 54-летняя женщина не оказывала пожилым людям должного ухода и допускала в отношении указанных лиц жестокое обращение. Правоохранители сообщали, что предприняли действия по установлению местонахождения фигуранта. Ее действия были подтверждены на видео.

Известно, что к настоящему времени подозреваемую допрашивают. Правоохранители также намерены решить вопрос с руководством и учредителями пансионата, где работала женщина. В ближайшее время следствие определится с избранием меры пресечения, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".