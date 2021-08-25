ФСБ задержала 31 террориста в нескольких регионах России - видео

Боевики занимались вербовкой и отправлением рекрутов в Сирию

В результате спецопераций в Москве и еще нескольких регионах был задержан 31 член запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. 

Арестовать удалось не только рядовых участников, но и главарей террористической ячейки, которая занималась вербовкой и отправкой людей в зоны боевых действий в Сирии. Также члены запрещенной в РФ организации призывали к совершению преступлений террористического характера, уточняет URA.ru.

Позже ФБС опубликовало видео спецоперации.

Ранее талибы* выступили с заявлением о России. 

*запрещенная в России организация


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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