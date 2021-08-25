Пострадали восемь человек

В Подольском районе Киева перевернулся заполненный пассажирский автобус, следовавший по международному рейсу Москва-Кишенев. Всего на борту было 50 человек, из которых двое – водители. Об этом сообщает РИА "Новости".

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Все госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает 5-tv.ru.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и заехал на бордюр, из-за чего транспортное средство перевернулось.