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В Подольском районе Киева перевернулся заполненный пассажирский автобус, следовавший по международному рейсу Москва-Кишенев. Всего на борту было 50 человек, из которых двое – водители. Об этом сообщает РИА "Новости".
В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Все госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает 5-tv.ru.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и заехал на бордюр, из-за чего транспортное средство перевернулось.
Обнародованы подлинники документов
На инициативу главы государства по переселению граждан из аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей