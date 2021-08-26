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В подмосковной Истре 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами от фейерверков.
Школьники прибыли в дом отдыха на сборы танцевальной школы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Шестеро из них отравились газами.
Как сообщает "Интерфакс", у некоторых диагностировано удушье и панические атаки.
СК уже запустил проверку. Правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение
Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги