СК уже инициировал проверку

В подмосковной Истре 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами от фейерверков.

Школьники прибыли в дом отдыха на сборы танцевальной школы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Шестеро из них отравились газами.

Как сообщает "Интерфакс", у некоторых диагностировано удушье и панические атаки.

СК уже запустил проверку. Правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.