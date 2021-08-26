Дети отравились пороховыми газами в доме отдыха в Подмосковье

СК уже инициировал проверку

В подмосковной Истре 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами от фейерверков. 

Школьники прибыли в дом отдыха на сборы танцевальной школы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Шестеро из них отравились газами. 

Как сообщает "Интерфакс", у некоторых диагностировано удушье и панические атаки.

СК уже запустил проверку. Правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Источник: ГСУ СК РФ по Подмосковью ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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