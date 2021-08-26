У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв

СМИ сообщают о смертнике, который совершил теракт

Взрыв прогремел у аэропорта в Кабуле. Соответствующая информация поступила от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Чиновник указал, что после выяснения всех деталей Пентагон предоставит всю информацию. Об инциденте уже доложили Байдену. По последним данным, ранения получили не менее 15 человек. Пострадали также три американских солдата.

По предварительным данным, бомбу взорвал террорист-смертник, пишет в "Твиттер" местный журналист. Накануне ряд правительств европейских государств предупреждали о возможности возникновения теракта.

Известно, что в результате взрыва погибли не менее десяти человек.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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