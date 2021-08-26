Среди жертв есть дети

Сегодня, 26 августа, у аэропорта Кабула погремел взрыв. Что происходит около главного аэродрома Афганистана, в нашем материале.

Ранее сообщалось, что, вероятно, была атака смертника. Однако в Минобороны Турции заявили, что было два взрыва. Второй якобы прогремел около отеля, где собирались американцы, пишет РИА "Новости".

По данным СМИ, 13 человек скончались, среди них есть дети и талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации). По последней информации, которую передает телеграм-канал РИА "Новости", 50 человек пострадали. По данным WSJ, первый взрыв произошел в толпе людей, которые собирались эвакуироваться. Трое солдат США пострадали.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источник во власти США, один взрыв устроил сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил в "Твиттер": один взрыв был у ворот Эбби, второй рядом – у отеля Baron. Источник Минобороны Великобритании сообщил Sky News, что второй взрыв мог произойти при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.