Два взрыва и больше десятка погибших: что происходит у аэропорта в Кабуле

Два взрыва и больше десятка погибших: что происходит у аэропорта в Кабуле
Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
Среди жертв есть дети

Сегодня, 26 августа, у аэропорта Кабула погремел взрыв. Что происходит около главного аэродрома Афганистана, в нашем материале. 

Ранее сообщалось, что, вероятно, была атака смертника. Однако в Минобороны Турции заявили, что было два взрыва. Второй якобы прогремел около отеля, где собирались американцы, пишет РИА "Новости". 

По данным СМИ, 13 человек скончались, среди них есть дети и талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации). По последней информации, которую передает телеграм-канал РИА "Новости", 50 человек пострадали. По данным WSJ, первый взрыв произошел в толпе людей, которые собирались эвакуироваться. Трое солдат США пострадали. 

Как пишет издание Politico со ссылкой на источник во власти США, один взрыв устроил сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. 

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил в "Твиттер": один взрыв был у ворот Эбби, второй рядом – у отеля Baron. Источник Минобороны Великобритании сообщил Sky News, что второй взрыв мог произойти при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА

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