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Четверо американских пехотинцев погибли в результате взрыва, который произошел у ворот аэропорта Кабула. Как сообщил посол Соединенных Штатов в столице Афганистана, еще минимум трое солдат получили ранения.
Как отмечает источник, свидетели заявляют о множестве жертв среди местного населения – многие погибшие пытались попасть в аэропорт, опасаясь преследования со стороны "Талибана"* из-за оказания помощи американской коалиции.
Как пишет "Общественная служба новостей", ссылаясь на СМИ, в результате взрыва погибли не менее 13 человек.
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