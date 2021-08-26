Еще минимум трое получили ранения

Четверо американских пехотинцев погибли в результате взрыва, который произошел у ворот аэропорта Кабула. Как сообщил посол Соединенных Штатов в столице Афганистана, еще минимум трое солдат получили ранения.

Как отмечает источник, свидетели заявляют о множестве жертв среди местного населения – многие погибшие пытались попасть в аэропорт, опасаясь преследования со стороны "Талибана"* из-за оказания помощи американской коалиции.

Как пишет "Общественная служба новостей", ссылаясь на СМИ, в результате взрыва погибли не менее 13 человек.

*запрещенная в России организация