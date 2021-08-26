ЧП случилось в районе аэропорта

Журналисты сообщили о третьем взрыве за день. Ранее сегодня, 26 августа, в столице Афганистана около аэропорта произошло две трагедии.

О третьем взрыве передает корреспондент РИА "Новости", не уточняет подробностей.

Журналист Александр Коц в своем телеграм-канале рассказал, что, по некоторым данным, в машине талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации) пришло в действие СВУ.

В результате первых двух взрывов погибли около 40 человек. По последним данным, 10 американских военных скончались. Об этом пишет журналист Fox News Брет Байер в "Твиттер". Телеграм-канал "Военный осведомитель" уточняет, что скончались 13 солдат США, 20 ранено.

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщает, что в окрестностях столицы случилось еще два взрыва.