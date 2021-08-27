Глава ведомства чувствует ответственность за случившегося

Серия взрывов на военном складе в Жамбылской области Казахстана обернулась жертвами. В прессе активно обсуждают, что могло послужить причиной такого печального происшествия. Глава казахского Минобороны Нурлан Ермекбаев, узнав о случившемся, объявил, что готов покинуть высокий пост.



Государственный деятель, который возглавляет главное оборонное ведомство страны, не может смириться с тем, что при нем произошла такая страшная трагедия. Ермекбаев заявил, что готов сложить с себя полномочия. Впрочем, последнее слово остается за высшим руководством казахского государства, пишет издание "Тенгриньюс".

Серия взрывов произошла накануне, вечером 26 августа. После этого на складе воинской части началось возгорание. Сообщается, что в этом помещении были размещены инженерные боеприпасы. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием.

По последним данным, в результате тушения возгорания погибли четверо военнослужащих. Пострадали 49 сотрудников МЧС. В госпиталях оказывают помощь 28 пострадавшим. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии – врачи стараются спасти их жизни, пишут авторы телеграм-канала "Sputnik Ближнее зарубежье".

Эксперты Минобороны не исключают, что серия взрывов является делом рук неизвестных злоумышленников. Также рассматривается версия о нарушении требований безопасности, отмечает телеканал "360".

Позже стало известно о еще одном погибшем. В итоге жертвами пожара стали уже пять человек, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, 26 августа в столице Афганистана Кабуле прогремело несколько взрывов. Страшное происшествие случилось в районе аэропорта.