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В Ярославле погибла девочка, которую зажало дверьми автобуса.
После случившегося ребенок 2018 года рождения была госпитализирована в реанимацию, уточняет телеканал "360". Врачи боролись за жизнь девочки практически до ночи, но спасти ее не удалось.
Как сообщает "Прогород", водитель не увидел малышку, начал движение. После этого ребенок упал прямо под колесо.
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