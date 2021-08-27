В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью

В Ярославле погибла девочка, которую зажало дверьми автобуса. 

После случившегося ребенок 2018 года рождения была госпитализирована в реанимацию, уточняет телеканал "360". Врачи боролись за жизнь девочки практически до ночи, но спасти ее не удалось. 

Как сообщает "Прогород", водитель не увидел малышку, начал движение. После этого ребенок упал прямо под колесо. 


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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