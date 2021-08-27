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Кабул продолжает приходить в себя после двух взрывов у аэропорта накануне, 26 августа. В Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что число погибших увеличилось с 110 до 170.
Как передает CBS, среди погибших 13 американцев, 10 из которых – морпехи. Также 18 граждан США получили травмы.
Напомним, сначала прогремел взрыв в толпе эвакуирующихся из Афганистана, затем около отеля, где собирались в аэропорт американцы. Сообщалось, что за атаками стоит ИГИЛ* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). После взрывов президент США Джо Байден приказал ударить по боевикам.
* Организация запрещена на территории РФ
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