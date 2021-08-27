Летчики успели катапультироваться

Журналисты сообщили, что в Перми рухнул истребитель Су-24. Летчики успели покинуть воздушное судно. В каком состоянии пилоты, неизвестно.

Других подробностей РЕН ТВ не приводит.

По информации "Интерфакса", летчики выжили. Истребитель выполнял тренировочный полет. По предварительным данным, у самолета отказала техника.

Позже в Центральном военном округе подтвердили РИА "Новости" сообщения о крушении. По данным пресс-службы, Су-24 отправлялся к авиаремонтному предприятию для планового ремонта. За летчиками отправились спасатели.