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Журналисты сообщили, что в Перми рухнул истребитель Су-24. Летчики успели покинуть воздушное судно. В каком состоянии пилоты, неизвестно.
Других подробностей РЕН ТВ не приводит.
По информации "Интерфакса", летчики выжили. Истребитель выполнял тренировочный полет. По предварительным данным, у самолета отказала техника.
Позже в Центральном военном округе подтвердили РИА "Новости" сообщения о крушении. По данным пресс-службы, Су-24 отправлялся к авиаремонтному предприятию для планового ремонта. За летчиками отправились спасатели.
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