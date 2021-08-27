Число погибших на военном складе в Казахстане возросло до 12 человек

Почти 50 сотрудников МЧС находятся в больнице

В Казахстане возросло до 12 человек число погибших во время вчерашнего взрыва на военном складе в Жамбылской области. Об этом сообщает сегодня портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

По информации спасателей, на месте взрыва обнаружены тела еще троих человек. Они погибли при ликвидации последствий пожара.

Таким образом количество жертв взрыва и его последствий выросло с девяти до 12.

Ранее в пятницу, 27 августа, президент Республики Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание по данному инциденту. Создана госкомиссия для расследования причин взрывов в воинской части, передает телеканал "МИР 24".

Также стало известно, что госпитализированы 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, участвовавших в ликвидации ЧП.

Кроме того, сегодня министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев объявил, что готов покинуть свой пост из-за взрывов на арсенале.

Источник: Tengrinews ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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