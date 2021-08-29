Появились первые кадры с места происшествия

Местные издания сообщают об очередном взрыве в Кабуле. Об этом пишет Al Rabia.

По данным РИА "Новости", по городу ударили с помощью ракеты. Она, по неподтвержденной информации, попала в жилой дом. Пока неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие. После взрыва начался пожар, который местные пытаются потушить собственными силами.

Неподалеку от места происшествия слышится стрельба.

Инцидент произошел после того, как накануне американский президент Джо Байден заявил, что в Кабуле будет очередной взрыв, а посольство США обратилось с призывом к своим гражданам покинуть территорию аэропорта.

Новый взрыв произошел спустя три дня после терактов, в которых погибли около 200 человек – в том числе десяток американских военных.