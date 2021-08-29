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Два человека погибли, еще трое были ранены в результате попадания ракеты в жилой дом в Кабуле. Об этом сообщает Asvaka News.
По неподтвержденной информации, после взрыва погиб ребенок и женщина.
Напомним, ранее стало известно, что вблизи аэропорта Кабула произошел новый взрыв, о котором до этого предупреждал Джо Байден.
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