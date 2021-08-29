Среди жертв есть ребенок

Два человека погибли, еще трое были ранены в результате попадания ракеты в жилой дом в Кабуле. Об этом сообщает Asvaka News.

По неподтвержденной информации, после взрыва погиб ребенок и женщина.

Напомним, ранее стало известно, что вблизи аэропорта Кабула произошел новый взрыв, о котором до этого предупреждал Джо Байден.