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Вопиющую халатность продемонстрировала жительница подмосковного Ступино. Женщина вместе с кавалером вызвали такси и прихватили с собой пятимесячного ребенка.
В какой-то момент взрослые пассажиры попросили остановить машину и вышли. Ребенка оставили в салоне, заверив, что скоро вернутся. Однако этого не случилось.
Таксист долго пытался дозвониться до пассажиров, но трубка молчала. В итоге ребенка забрала полиция и отвезла в больницу. Позже безответственная мать объявилась и попросила отдать ей малыша, что и было сделано.
В скандальном случае будет разбираться специальная комиссия, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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