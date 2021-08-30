Горе-родительница решила сделать из водителя няньку

Вопиющую халатность продемонстрировала жительница подмосковного Ступино. Женщина вместе с кавалером вызвали такси и прихватили с собой пятимесячного ребенка.



В какой-то момент взрослые пассажиры попросили остановить машину и вышли. Ребенка оставили в салоне, заверив, что скоро вернутся. Однако этого не случилось.

Таксист долго пытался дозвониться до пассажиров, но трубка молчала. В итоге ребенка забрала полиция и отвезла в больницу. Позже безответственная мать объявилась и попросила отдать ей малыша, что и было сделано.

В скандальном случае будет разбираться специальная комиссия, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".