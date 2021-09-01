В странном инциденте разбираются правоохранители

Необычное происшествие случилось в подмосковной Балашихе. Там при непонятных обстоятельствах скончался 23-летний мужчина.



Россиянин трудился в компании, которая занимается изготовлением деревянных изделий. В какой-то момент он скрылся в отдельном помещении, где должен был покрыть дерево лаком. Молодого человека долго не было, и его коллеги забеспокоились.

В итоге рабочим пришлось выламывать двери, за которыми скрылся мужчина. К сожалению, там они обнаружили его бездыханное тело.

Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в таинственном инциденте, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно жительница Московской области бросила младенца в такси и пропала.