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Страшная трагедия произошла в Пушкино (Московская область). Там в лесополосе было обнаружено бездыханное тело маленького мальчика.
Новорожденного нашли в лесной зоне рядом с деревней Луговая. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверке скандального инцидента.
В ближайшее время стражи порядка планируют выяснить обстоятельства, которые привели к смерти младенца. Резонансное дело взяли на особый контроль, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно жительницу Мособласти приговорили к трем годам за истязание ребенка.
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