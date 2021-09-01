В подмосковном лесу нашли тело младенца

Причины смерти малютки пока неизвестны

Страшная трагедия произошла в Пушкино (Московская область). Там в лесополосе было обнаружено бездыханное тело маленького мальчика.

Новорожденного нашли в лесной зоне рядом с деревней Луговая. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверке скандального инцидента.

В ближайшее время стражи порядка планируют выяснить обстоятельства, которые привели к смерти младенца. Резонансное дело взяли на особый контроль, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно жительницу Мособласти приговорили к трем годам за истязание ребенка.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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