В Шереметьево пассажир пытался незаконно провезти почти 90 килограммов украшений

Злоумышленник прибыл из Дели

Почти 90 килограммов незадекларированных украшений и самоцветов пытался провезти мужчина, прибывший из Дели. 

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", во время рентгеноскопии багажа было обнаружено множество однородных предметов. В итоге были найдены около девяти тысяч украшений из драгоценных металлов. Кроме золота и серебра обнаружили еще 8,5 килограммов разноцветных камней. 

Драгоценности уже изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Источник: Пресс-служба таможни Шереметьево ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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