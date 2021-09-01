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Почти 90 килограммов незадекларированных украшений и самоцветов пытался провезти мужчина, прибывший из Дели.
Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", во время рентгеноскопии багажа было обнаружено множество однородных предметов. В итоге были найдены около девяти тысяч украшений из драгоценных металлов. Кроме золота и серебра обнаружили еще 8,5 килограммов разноцветных камней.
Драгоценности уже изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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