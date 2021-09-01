В Одинцово женщина с младенцем пролетела пять этажей в лифте

О состоянии жительницы и ребенка ничего не сообщается

В одном из жилых домов в Одинцово женщина с четырехмесячным ребенком на руках пролетела пять этажей в лифте. Сотрудники прокуратуры разбираются в деталях инцидента.

Как сообщает телеканал "360", само ЧП произошло накануне, 31 августа. В 33-этажном доме лифт сорвался с пассажирами в кабинке. Она пролетела пять этажей.

Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры оценят исполнение требований законодательства ответственными лицами, в частности, они проверят порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

О состоянии женщины и младенца ничего не сообщается.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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