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В одном из жилых домов в Одинцово женщина с четырехмесячным ребенком на руках пролетела пять этажей в лифте. Сотрудники прокуратуры разбираются в деталях инцидента.
Как сообщает телеканал "360", само ЧП произошло накануне, 31 августа. В 33-этажном доме лифт сорвался с пассажирами в кабинке. Она пролетела пять этажей.
Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры оценят исполнение требований законодательства ответственными лицами, в частности, они проверят порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.
О состоянии женщины и младенца ничего не сообщается.
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