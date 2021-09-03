Огонь распространяется внутри двора исправительного учреждения

В ИК-4 в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Что именно стало причиной возгарания – неизвестно. По кадрам, которые публикуют в Сети можно заметить, что огонь распространяется внутри двора колонии.

Одним из заключенных исправительного учреждения является актер Михаил Ефремов, отбывающий срок после смертельного ДТП в центре Москвы.

Возгорание удалось потушить своими силами, помощь МЧС не потребовалась. Пострадавших нет, сообщает "112".