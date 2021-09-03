Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
807 новости
В ИК-4 в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Что именно стало причиной возгарания – неизвестно. По кадрам, которые публикуют в Сети можно заметить, что огонь распространяется внутри двора колонии.
Одним из заключенных исправительного учреждения является актер Михаил Ефремов, отбывающий срок после смертельного ДТП в центре Москвы.
Возгорание удалось потушить своими силами, помощь МЧС не потребовалась. Пострадавших нет, сообщает "112".
В альянсе пожаловались на отсутствие приглашения наблюдателей с их стороны
ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период