Несколько человек после столкновений погибли

По данным телеграм-канала "112" в ИК-14 УФСИН по Хабаровскому краю случилось ЧП. Между заключенными, которые поддерживают администрацию исправительного учрежения, и другими осужденными произошел конфликт.

Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СУ СК, два человека погибли, четверо пострадали. По другим данным, в тяжелом состоянии находится пятеро заключенных.

Сейчас в колонию введён спецназ УФСИН, сотрудники учреждения переведены на усиленный режим.

Первые столкновения между "красными" и "черными" начались в колонии еще несколько дней назад, однако ночью они вылились в крупномасштабное побоище, сообщает телеграм-канал.