Побоище в ИК-14: в колонию ввели спецназ

Побоище в ИК-14: в колонию ввели спецназ
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Несколько человек после столкновений погибли

По данным телеграм-канала "112" в ИК-14 УФСИН по Хабаровскому краю случилось ЧП. Между заключенными, которые поддерживают администрацию исправительного учрежения, и другими осужденными произошел конфликт.

Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СУ СК, два человека погибли, четверо пострадали. По другим данным, в тяжелом состоянии находится пятеро заключенных.

Сейчас в колонию введён спецназ УФСИН, сотрудники учреждения переведены на усиленный режим.

Первые столкновения между "красными" и "черными" начались в колонии еще несколько дней назад, однако ночью они вылились в крупномасштабное побоище, сообщает телеграм-канал. 

Источник: телеграм-канал "112"
Роман ИГНАТОВ
Гость306871
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ИК-14 это вся Россия
Гость308793
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Печально, до чего администрация доводит людей. Разделяй и властвуй
Гость308792
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Печально, до чего администрация доводит людей. Разделяй и властвуй
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