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По данным телеграм-канала "112" в ИК-14 УФСИН по Хабаровскому краю случилось ЧП. Между заключенными, которые поддерживают администрацию исправительного учрежения, и другими осужденными произошел конфликт.
Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СУ СК, два человека погибли, четверо пострадали. По другим данным, в тяжелом состоянии находится пятеро заключенных.
Сейчас в колонию введён спецназ УФСИН, сотрудники учреждения переведены на усиленный режим.
Первые столкновения между "красными" и "черными" начались в колонии еще несколько дней назад, однако ночью они вылились в крупномасштабное побоище, сообщает телеграм-канал.
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