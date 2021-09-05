Раненых госпитализировали

29-летний выходец из Афганистана ранил в столице Германии двух человек, набросившись на них с ножом. Об этом стало известно сегодня 5 сентября.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в районе Вильмерсдорф в восточной части города. Мужчина ранил 58-летнюю женщину, занимавшуюся садовыми работами в сквере. После этого фигурант также напал на 66-летнего мужчину, подоспевшего на помощь пострадавшей.

Правоохранительные органы полагают, что мужчина, проживающий пять лет в ФРГ, страдает психическим расстройством. Вместе с тем полиция рассматривает и религиозный мотив.

Раненых госпитализировали. Следствие продолжается.