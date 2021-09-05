Спецназ задержал президента Гвинеи – СМИ

Мятеж возглавил полковник

СМИ сообщают, что спецназ задержал главу Гвинеи Альфу Конде. Ссылаясь на источники, об этом пишет Guinee News. Предводителем мятежников называют полковника Мамади Думбуя. Помимо президента, схвачены также несколько высокопоставленных должностных лиц.

Ранее стало известно, у резиденции гвинейского лидера прогремела стрельба. Между спецназом и охраной Конде произошла схватка.

Между тем в Сети появились первые кадры с президентом Гвинеи. Конде окружают военные.

Источник: guineenews.org ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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