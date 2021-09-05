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В Крыму правоохранители задержали членов "Меджлиса
крымскотатарского народа*" (организация запрещена в РФ). Речь идет о
пятерых экстремистах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на юриста Эмиля
Курбединова.
Вероятно, операция связана с делом о диверсиях на Крымском полуострове. В домах экстремистов уже прошли обыски. Отметим, что среди задержанных – заместитель главы организации Нариман Джелялов.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
* Организация запрещена на территории РФ
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