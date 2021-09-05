Дома членов запрещенной организации уже обыскали

В Крыму правоохранители задержали членов "Меджлиса крымскотатарского народа*" (организация запрещена в РФ). Речь идет о пятерых экстремистах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на юриста Эмиля Курбединова.



Вероятно, операция связана с делом о диверсиях на Крымском полуострове. В домах экстремистов уже прошли обыски. Отметим, что среди задержанных – заместитель главы организации Нариман Джелялов.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.