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В украинском городе Полтава девушка проникла на территорию школы и устроила стрельбу из арбалета.
Инцидент произошел в школе №11 в понедельник, 6 сентября. Нападение совершила местная жительница 2002-го года рождения. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Известно о нескольких пострадавших. Девушка ранила стрелой двоих учителей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Как уточняет издание "Полтавщина", нападавшая является бывшей ученицей школы №11. Она училась в данном учебном заведении до 4-го класса.
Девушку задержали. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту покушения на убийство.
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