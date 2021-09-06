Есть пострадавшие: на Украине девушка ворвалась в школу с арбалетом

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Нападавшую задержали

В украинском городе Полтава девушка проникла на территорию школы и устроила стрельбу из арбалета.

Инцидент произошел в школе №11 в понедельник, 6 сентября. Нападение совершила местная жительница 2002-го года рождения. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Известно о нескольких пострадавших. Девушка ранила стрелой двоих учителей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как уточняет издание "Полтавщина", нападавшая является бывшей ученицей школы №11. Она училась в данном учебном заведении до 4-го класса. 

Девушку задержали. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту покушения на убийство. 

Источник: Сайтт ГУ Нацполиции в Полтавской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлятское школьное воспитание - УБИВАТЬ.
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