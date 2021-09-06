Нападавшую задержали

В украинском городе Полтава девушка проникла на территорию школы и устроила стрельбу из арбалета.

Инцидент произошел в школе №11 в понедельник, 6 сентября. Нападение совершила местная жительница 2002-го года рождения. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Известно о нескольких пострадавших. Девушка ранила стрелой двоих учителей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как уточняет издание "Полтавщина", нападавшая является бывшей ученицей школы №11. Она училась в данном учебном заведении до 4-го класса.

Девушку задержали. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту покушения на убийство.