Задержанный сообщил, что работал на интернет-магазин

Полиция задержала в Подмосковье 28-летнего мужчину, у которого обнаружили в Солнечногорске килограмм амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как отмечает источник, подозреваемого задержали у деревни Бухарево. Мужчина сознался, что делал закладки у лесополосы. По его координатам было обнаружено несколько свертков с синтетическим наркотическим веществом общей массой в один килограмм, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Задержанный рассказал, что "работал в интернет-магазине", распространяя наркотики в Московской области. В настоящее время он находится под стражей.