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После массовой драки в Одинцовском округе стражи правопорядка задержали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел в поселке Усово-Тупик. Сообщается, что толпа собралась у одного из домов, после чего началось побоище.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На двух граждан составили административные протоколы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По некоторым данным, в драке приняли участие более 20 иностранных жителей.
Ранее стало известно о том, что почти 40 иностранцев выгнали из России за массовую драку в Мытищах.
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