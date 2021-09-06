Обстоятельства произошедшего выясняются

После массовой драки в Одинцовском округе стражи правопорядка задержали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Усово-Тупик. Сообщается, что толпа собралась у одного из домов, после чего началось побоище.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На двух граждан составили административные протоколы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По некоторым данным, в драке приняли участие более 20 иностранных жителей.

Ранее стало известно о том, что почти 40 иностранцев выгнали из России за массовую драку в Мытищах.