В Подмосковье задержали участников массовой драки

Обстоятельства произошедшего выясняются

После массовой драки в Одинцовском округе стражи правопорядка задержали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Усово-Тупик. Сообщается, что толпа собралась у одного из домов, после чего началось побоище.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На двух граждан составили административные протоколы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По некоторым данным, в драке приняли участие более 20 иностранных жителей. 

Ранее стало известно о том, что почти 40 иностранцев выгнали из России за массовую драку в Мытищах. 

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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