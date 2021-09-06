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На Сокольнической ветке столичного метро произошло задымление, из-за чего было временно приостановлено движение поездов от станции "Юго-Западная" до "Университета".
Людей эвакуировали со станции "Проспект Вернадского", уточняет "МИР24". Источник возгорания позже был найден. Пожар начался в последнем вагоне поезда, ехавшего в центр.
Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. На данный момент движение поездов восстановлено, "Проспект Вернадского" вновь открыт на вход и выход.
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