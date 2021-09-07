Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

В прошлом месяце мировое сообщество поразил инцидент с подрывом газопровода под Симферополем. Сотрудники правоохранительных органов нашей страны начали тщательное расследование скандального инцидента. По итогам розыскных работ выяснилось, что за вопиющим злодеянием стоят украинские разведчики. Более того, российскими правоохранителями было установлено, что в спецоперации, направленной против нашей страны, активное участие приняли члены организации "Меджлис крымско-татарского народа*" (запрещена на территории РФ). Также в ходе расследования удалось выяснить детали наглой диверсии. Злоумышленники организовали штаб по подготовке подрыва в Херсоне. В этом украинском городе преступники разработали коварный план по нанесению повреждений российскому газопроводу. Там же бандиты обзавелись взрывным устройством. Главными организаторами резонансного преступления выступили спецы из Главного управления разведки украинского Минобороны. Такую информацию со ссылкой на представителей Федеральной Службы Безопасности России публикует РИА "Новости". Напомним, скандальный инцидент произошел 23 августа в селе Перевальное (расположено неподалеку от Симферополя). Бандиты подорвали газопровод, по которому голубое топливо направляли в воинскую часть. Наши стражи порядка уже схватили первого замруководителя запрещенного "меджлиса" Наримана Джелялова. Также арестованы его подельники. Известно, что за подрыв крымского газопровода украинские спецслужбы обещали заплатить исполнителям гонорар в размере двух тысяч долларов.