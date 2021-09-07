Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду
В прошлом месяце мировое сообщество поразил инцидент с подрывом газопровода под Симферополем. Сотрудники правоохранительных органов нашей страны начали тщательное расследование скандального инцидента. По итогам розыскных работ выяснилось, что за вопиющим злодеянием стоят украинские разведчики. Более того, российскими правоохранителями было установлено, что в спецоперации, направленной против нашей страны, активное участие приняли члены организации "Меджлис крымско-татарского народа*" (запрещена на территории РФ). Также в ходе расследования удалось выяснить детали наглой диверсии. Злоумышленники организовали штаб по подготовке подрыва в Херсоне. В этом украинском городе преступники разработали коварный план по нанесению повреждений российскому газопроводу. Там же бандиты обзавелись взрывным устройством. Главными организаторами резонансного преступления выступили спецы из Главного управления разведки украинского Минобороны. Такую информацию со ссылкой на представителей Федеральной Службы Безопасности России публикует РИА "Новости". Напомним, скандальный инцидент произошел 23 августа в селе Перевальное (расположено неподалеку от Симферополя). Бандиты подорвали газопровод, по которому голубое топливо направляли в воинскую часть. Наши стражи порядка уже схватили первого замруководителя запрещенного "меджлиса" Наримана Джелялова. Также арестованы его подельники. Известно, что за подрыв крымского газопровода украинские спецслужбы обещали заплатить исполнителям гонорар в размере двух тысяч долларов.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость309069
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А,так во кто оказывается платит хачикам,проводящим реконструкции по всему Крыму и регулярно рвущим своими экскаваторами то газопроводы,то водопровод,то канализацию,то силовые электрокабели,то кабели связи,оставляя крымчан без воды,газа,света и связи...А я думал,что они свои проводимые работы не согласовывают со службами только из-за спешки.А оно вот что оказывается...
Гость304036
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Если говорить честно, мои родственники с юга Франции мне рассказали, что там белых французов еще встретить надо, реально вся Африка и часть Азии давно туда мигрировала, на счет того живут они за счет государства или работают не знаю, но то что Гейропе конец это видно точно. Хорошо хоть пока только машины жгут если что не по их нраву. А на счет взрыва то же хрен его знает кто там что. Но среди хохлов есть реальные срази это точно.
Вячеслав Москва
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“…когда я последнй раз был в Москве, то у меня было чувство, что я толи в средней азии толи на кавказе.
у вас в москве мигрантов больше чем во всем евросоюзе…” – не смеши мои тапочки, чудак. Съезди в Париж или Брюссель, потом расскажешь куда попал. Про Лондон и Берлин не говорю. Кстати, в Москве мигранты работают, а не сидят на пособиях, как в Европе. Да и Джелялов не с Кавказа приехал.
Гость307147
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Каждому тротил.шашку в карман.
Гость307700
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Шаман
Деньги + исламские диаспоры = теракты. Ну ФСБ видимо этого не знали. Хорошо что в Москве и подмосковье - нет исламистов и денег, а то все что угодно "может пойти не так".
а взорвали газопровод скорее всего свои же.
в крыму много не довольных россией.
Гость307700
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Шаман
Деньги + исламские диаспоры = теракты. Ну ФСБ видимо этого не знали. Хорошо что в Москве и подмосковье - нет исламистов и денег, а то все что угодно "может пойти не так".
когда я последнй раз был в Москве, то у меня было чувство, что я толи в средней азии толи на кавказе.
у вас в москве мигрантов больше чем во всем евросоюзе
Шаман
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Деньги + исламские диаспоры = теракты. Ну ФСБ видимо этого не знали. Хорошо что в Москве и подмосковье - нет исламистов и денег, а то все что угодно "может пойти не так".
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