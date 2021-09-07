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В Кемеровской области спустя сутки нашли тела двух пропавших школьниц. Накануне их видели в магазине со взрослым мужчиной, который купил девочкам сладкое, а после увел в неизвестном направлении.
Мужчина уже признался в убийстве, пишет телеканал "360". Как стало известно телеграм-каналу LIFE, в 2019 году преступник вышел из тюрьмы, где пробыл около 10 лет за изнасилование несовершеннолетнего.
Сначала мужчина все отрицал, но позже заявил, что изнасиловал и задушил школьниц. Сейчас его везут на допрос.
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