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Подростки, желая пошутить, облили своего 14-летнего друга бензином и подожгли. Сейчас мальчик находится в больнице с ожогами 50% тела.
Дети играли недалеко от дома. Один из друзей сначала облил одежду товарища горючим, а второй спустя время поднес зажигалку, уточняет телеканал "360".
Было возбуждено уголовное дело. Жизни подростка ничего не угрожает. СК продолжает расследование, обстоятельства выясняются.
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