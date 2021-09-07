Шутки ради: на Алтае подростки облили бензином и подожгли друга

Мальчик находится в больнице с серьезными ожогами

Подростки, желая пошутить, облили своего 14-летнего друга бензином и подожгли. Сейчас мальчик находится в больнице с ожогами 50% тела. 

Дети играли недалеко от дома. Один из друзей сначала облил одежду товарища горючим, а второй спустя время поднес зажигалку, уточняет телеканал "360"

Было возбуждено уголовное дело. Жизни подростка ничего не угрожает. СК продолжает расследование, обстоятельства выясняются. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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