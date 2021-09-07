Мальчик находится в больнице с серьезными ожогами

Подростки, желая пошутить, облили своего 14-летнего друга бензином и подожгли. Сейчас мальчик находится в больнице с ожогами 50% тела.

Дети играли недалеко от дома. Один из друзей сначала облил одежду товарища горючим, а второй спустя время поднес зажигалку, уточняет телеканал "360".

Было возбуждено уголовное дело. Жизни подростка ничего не угрожает. СК продолжает расследование, обстоятельства выясняются.