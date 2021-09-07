Подорвали с помощью головки сыра: задержанный в Крыму диверсант во всем сознался

Подорвали с помощью головки сыра: задержанный в Крыму диверсант во всем сознался
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Преступник раскрыл подробности взрыва на газопроводе

7 сентября информационное пространство поразила новость об итогах расследования российских правоохранителей. Стражи порядка установили, что августовский подрыв на трубопроводе в Крыму оказался делом рук украинских разведчиков. Один из злоумышленников уже вовсю рассказывает подробности своего преступления.

Оказалось, хитроумные бандиты разработали оригинальную схему по осуществлению незаконной спецоперации. Взрывчатые вещества они спрятали внутри головки сыра. В таком виде бомба некоторое время пролежала в гараже в старой хлебнице.

По словам бандита, в какой-то момент он свел знакомство с человеком по имени Саид. Их общение происходило на территории украинского Херсона. Потом другой мужчина, которого зовут Сергей, предложил ему и подельнику подорвать газопровод в Крыму за денежное вознаграждение.

Злоумышленники не смогли отказаться от заманчивого предложения и согласились пойти на преступление. В итоге подельники закопали бомбу рядом с газовой трубой и скрылись. Взрывчатка должна была сработать спустя пять часов. В результате им отзвонились и сказали, что дело сделано. Видеоролик с признаниями бандита публикуют авторы телеграм-канала RT.

Напомним, ранее стало известно, что представители украинского Минобороны лично курировали осуществление этого громкого преступления.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Андрей
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хохлы только против мирного населения воевать могут, и то изподтешка со спины.
Гость309069
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Крымские татары-они такие.После перекрытия хохлами Северо-Крымского канала,энергоблокаду Крыма тоже устроили татары,руководимые Л.Ислямовым.А зимой 2016года они с укронациками решили подорвать газопровод на Арабатской Стрелке,чтобы крымчане замерзли.Вот только после того подрыва замерзать стал не Крым,а украинский Геническ,так как оказалось,что по той трубе газ шел не из Украины в Крым(как они предполагали),а с точностью до наоборот,что потом пришлось им у России тогда газ просить.Одним словом-ушлепки.
Гость из будущего
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Вот и возродились и гайдамаки, и махновцы, и оуновцы вся подлая нечисть которая рядилась в одежды друзей и такое впечатление что у истоков этого предательства сояли многие из верхушки ВКПб, да и на других уровнях тоже.Сколько же этих врагов было перед войной, сотни тысяч, если после войны из мест заключения впустили сотню тысяч оуновцев. Вот за неумение распознать врага, за головотяпство доверчивость и доброту огребаем сечас по полной.
Гость309352
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Не удивлен, эта власть способна на любое преступление.
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