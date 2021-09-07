Преступник раскрыл подробности взрыва на газопроводе

7 сентября информационное пространство поразила новость об итогах расследования российских правоохранителей. Стражи порядка установили, что августовский подрыв на трубопроводе в Крыму оказался делом рук украинских разведчиков. Один из злоумышленников уже вовсю рассказывает подробности своего преступления.



Оказалось, хитроумные бандиты разработали оригинальную схему по осуществлению незаконной спецоперации. Взрывчатые вещества они спрятали внутри головки сыра. В таком виде бомба некоторое время пролежала в гараже в старой хлебнице.

По словам бандита, в какой-то момент он свел знакомство с человеком по имени Саид. Их общение происходило на территории украинского Херсона. Потом другой мужчина, которого зовут Сергей, предложил ему и подельнику подорвать газопровод в Крыму за денежное вознаграждение.

Злоумышленники не смогли отказаться от заманчивого предложения и согласились пойти на преступление. В итоге подельники закопали бомбу рядом с газовой трубой и скрылись. Взрывчатка должна была сработать спустя пять часов. В результате им отзвонились и сказали, что дело сделано. Видеоролик с признаниями бандита публикуют авторы телеграм-канала RT.

Напомним, ранее стало известно, что представители украинского Минобороны лично курировали осуществление этого громкого преступления.