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Мужчина устроил стрельбу у ночного клуба в городе Уичито штата Канзас. Семеро человек получили ранения, один погиб.
Как отмечает источник, перестрелка произошла после того, как мужчину выгнали из клуба. У двоих пострадавших опасные для жизни травмы, трое с "серьезными ранениями", передает МИР24.
Преступником оказался тридцатилетний мужчина, которого администрация клуба выдворила за неподобающее поведение. Спустя некоторое время он вернулся и открыл огонь у здания, после чего скрылся.
В настоящее время полиция занимается поисками стрелка.
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