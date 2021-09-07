Один человек погиб

Мужчина устроил стрельбу у ночного клуба в городе Уичито штата Канзас. Семеро человек получили ранения, один погиб.

Как отмечает источник, перестрелка произошла после того, как мужчину выгнали из клуба. У двоих пострадавших опасные для жизни травмы, трое с "серьезными ранениями", передает МИР24.

Преступником оказался тридцатилетний мужчина, которого администрация клуба выдворила за неподобающее поведение. Спустя некоторое время он вернулся и открыл огонь у здания, после чего скрылся.

В настоящее время полиция занимается поисками стрелка.