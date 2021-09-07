Проводится доследственная проверка

Таможенники в Домодедово задержали пассажиров, которые прибыли из Турции. Сотрудник остановил гражданина Казахстана, пытавшегося пройти по зеленому коридору. Последний признался, что при себе имеет 100 тыс. долларов.

Денежные средства в валюте задержанный достал из ручной клади. Вместе с ними у него было 100 тыс. рублей. Закон же не позволяет перевозку свыше 10 тыс. долларов наличными без декларирования, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По данному факту проводится проверка в соответствии с УПК РФ, сообщили в пресс-службе таможни.



