Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
808 новости
Таможенники в Домодедово задержали пассажиров, которые прибыли из Турции. Сотрудник остановил гражданина Казахстана, пытавшегося пройти по зеленому коридору. Последний признался, что при себе имеет 100 тыс. долларов.
Денежные средства в валюте задержанный достал из ручной клади. Вместе с ними у него было 100 тыс. рублей. Закон же не позволяет перевозку свыше 10 тыс. долларов наличными без декларирования, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По данному факту проводится проверка в соответствии с УПК РФ, сообщили в пресс-службе таможни.
ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду
Киев ищет способы для привлечения американской стороны к обсуждению Донбасса