Таможенники пресекли в Домодедово крупную валютную контрабанду

Проводится доследственная проверка

Таможенники в Домодедово задержали пассажиров, которые прибыли из Турции. Сотрудник остановил гражданина Казахстана, пытавшегося пройти по зеленому коридору. Последний признался, что при себе имеет 100 тыс. долларов.

Денежные средства в валюте задержанный достал из ручной клади. Вместе с ними у него было 100 тыс. рублей. Закон же не позволяет перевозку свыше 10 тыс. долларов наличными без декларирования, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По данному факту проводится проверка в соответствии с УПК РФ, сообщили в пресс-службе таможни.


Источник: Пресс-служба таможни Домодедово
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Россию обвинили в "отказе от Минских соглашений"

Киев ищет способы для привлечения американской стороны к обсуждению Донбасса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей