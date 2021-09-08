Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спасатели разбирают завалы

В Ногинске произошел взрыв газа в жилой девятиэтажке. В результате обрушились три этажа, сообщают СМИ. ЧП случилось на улице 28 июня 1906 года.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, есть пострадавшие. Спасатели уже разбирают завалы. Под обломками могут быть люди. РЕН ТВ также передает информацию о пострадавших. По предварительным данным, их трое – взрослый и двое детей. Данные СМИ пока разнятся – РБК в телеграм-канале пишет о пяти пострадавших, ссылаясь на МЧС.

 "Предварительно в зону обрушения при взрыве попали три квартиры", -  рассказал собеседник РИА Новости. 

В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.

По данным телеграм-канала Mash, под завалами могут быть двое жильцов многоэтажки.

На место ЧП выехали вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин и глава регионального МЧС Сергей Полетыкин, сообщается в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева.

Один из очевидцев рассказал о происшествии. До приезда экстренных служб жильцы дома пытались сами вытащить одного из пострадавших из-под обломков.

СМИ опубликовали список тех, кто пострадал при взрыве газа в Ногинске. По данным РЕН ТВ, их четверо, двое детей и двое взрослых.

Позже в СК сообщили, что после взрыва в многоэтажке завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пожарные, которые работают на месте ЧП в Ногинске, рассказали журналистам, что разрушено в итоге восемь квартир. Об этом сообщает телеграм-канал "360". 24 в результате взрыва газа повреждены.

В подмосковном Минздраве тем временем уточнили информацию по пострадавшим. По последним данным, их семеро. Пятеро из тех, кто пострадал, в больнице.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование либо строительный баллон.

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Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость306871
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Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

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