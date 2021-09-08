Международная организация не может пройти мимо такого вопиющего инцидента

Накануне, 7 сентября, стали известны шокирующие подробности августовского происшествия в Крыму. Тогда злоумышленники осуществили подрыв газопровода. В итоге выяснилось, что за этим преступлением стоит украинская разведка. Крымские власти считают, что этот вопрос нельзя замять, и он должен быть поднят в рамках экспертов ООН.



С таким заявлением выступил первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс. Высокопоставленный госслужащий считает, что такое резонансное дело не может пройти мимо внимания Организации Объединенных Наций.

Фикс подчеркнул, что эксперты организации должны сказать свое слово и осудить представителей киевского режима за осуществление террористических акций в отношении мирных людей, пишет РИА "Новости".

"Политике произвола киевских властей пора положить конец", – отрезал госслужащий, его слова передает РИА ФАН.

Впрочем, политический деятель не питает иллюзии по поводу реакции коллективного Запада на нашумевший инцидент. Фикс отметил, что европейские и американские деятели вряд ли отреагируют на "бандитские дела", которые осуществляют власти Незалежной в отношении крымчан.

Представитель крымского парламента подчеркнул, что российские власти накажут диверсантов по всей строгости закона. Легко отделаться схваченным преступникам не удастся.

К слову, недавно задержанный в Крымской республике диверсант-подрывник начал давать признательные показания. Оказалось, газопровод был взорван с помощью головки сыра.