При взрыве газа в Ногинске погибли люди - последние новости

При взрыве газа в Ногинске погибли люди - последние новости
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
О жертвах ЧП рассказали следователи

В результате взрыва газа в подмосковном Ногинске есть жертвы. По предварительной информации, погибло двое жильцов многоэтажки, мужчина и женщина. Об этом со ссылкой на региональный главк Следственного комитета сообщает РБК.

По последним данным, которые озвучил минздрав, пострадало при взрыве восемь человек, среди них – дети. Сейчас из дома эвакуировали всех жильцов, спасатели разбирают завалы.

Подробности о взрыве газа в Ногинске – в нашем материале.


Источник: РБК ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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