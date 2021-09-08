О жертвах ЧП рассказали следователи

В результате взрыва газа в подмосковном Ногинске есть жертвы. По предварительной информации, погибло двое жильцов многоэтажки, мужчина и женщина. Об этом со ссылкой на региональный главк Следственного комитета сообщает РБК.

По последним данным, которые озвучил минздрав, пострадало при взрыве восемь человек, среди них – дети. Сейчас из дома эвакуировали всех жильцов, спасатели разбирают завалы.

Подробности о взрыве газа в Ногинске – в нашем материале.



