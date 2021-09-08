На месте уже работают экстренные службы

В еще одном городе прогремел взрыв в жилом доме. Следом за Ногинском ЧП произошло в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, взрыв случился на первом этаже. Взорвался газ. Информация о пострадавших уточняется, пока известно об одном мужчине, который получил ожоги, пишет телеканал "360".

На месте происшествия работают пожарные. По словам соседей, взрыв прогремел в "неблагополучной" квартире. Обошлось без пожара, был только запах гари. Также в подъезде вырвало входную дверь, а в соседних квартирах выбило вентиляционные решетки. Жильцов эвакуировали.

Напомним, что ранее газа в жилой девятиэтажке взрыв произошел в Ногинске. Из-за ЧП погибли два человека, обрушилось три этажа.