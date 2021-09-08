Второй за утро: в жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

На месте уже работают экстренные службы

В еще одном городе прогремел взрыв в жилом доме. Следом за Ногинском ЧП произошло в Екатеринбурге. 

По словам очевидцев, взрыв случился на первом этаже. Взорвался газ. Информация о пострадавших уточняется, пока известно об одном мужчине, который получил ожоги, пишет телеканал "360"

На месте происшествия работают пожарные. По словам соседей, взрыв прогремел в "неблагополучной" квартире. Обошлось без пожара, был только запах гари. Также в подъезде вырвало входную дверь, а в соседних квартирах выбило вентиляционные решетки. Жильцов эвакуировали. 

Напомним, что ранее газа в жилой девятиэтажке взрыв произошел в Ногинске. Из-за ЧП погибли два человека, обрушилось три этажа. 

Источник: E1.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

В США раскрыли детали спецоперации с участием ЦРУ в Белоруссии

Вашингтон приложил руку к громкому скандалу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей