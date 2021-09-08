Трагедия случилась во время учений в Норильске

Главе МЧС Евгению Зиничеву было 55 лет. Он погиб на межведомственных учениях, спасая человека. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев",

– говорится в сообщении ведомства.

Подробности раскрыла главред RT Маргарита Симоньян. Она рассказала, что Зиничев спасал оператора, который сорвался с уступа и упал в воду.

"Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", написала она в своем телеграм-канале, добавив, что глава МЧС погиб, как спасатель.

СМИ пишут, что оператор, которого Зиничев пытался спасти, тоже скончался.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Об этом пишет РБК в телеграм-канале.

МЧС Зиничев возглавлял с мая 2018 года.