Госслужащий расстался с жизнью, спасая человека

Сегодня, 8 сентября, стало известно о страшной трагедии. В результате печальных обстоятельств этот мир покинул руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. В интернет-пространстве появился последний видеоролик с участием главного спасателя страны.



На запись попали кадры с различных локаций, где Евгений Николаевич нес службу и контролировал деятельность своих подчиненных. Напомним, глава российского МЧС расстался с жизнью во время межведомственных учений.

На записи видно, как подчиненные докладывают высокопоставленному госслужащему об успешной реализации его поручений. Зиничев лично контролировал выполнение задач, которые ставились в рамках учений перед специалистами.

Министр внимательно следил за всем происходящим и принимал деятельное участие в процессе.

Евгений Николаевич Зиничев ушел из жизни, выполняя долг главного спасателя страны. Ни минуты не раздумывая, он ринулся на помощь к свалившемуся в воду оператору. Трагическое происшествие случилось в Норильске. К сожалению, министр получил травмы, несовместимые с жизнью. Главы МЧС не стало на 56 году жизни.