Появилось последнее видео с погибшим главой МЧС Зиничевым

Появилось последнее видео с погибшим главой МЧС Зиничевым
Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Госслужащий расстался с жизнью, спасая человека

Сегодня, 8 сентября, стало известно о страшной трагедии. В результате печальных обстоятельств этот мир покинул руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. В интернет-пространстве появился последний видеоролик с участием главного спасателя страны.

На запись попали кадры с различных локаций, где Евгений Николаевич нес службу и контролировал деятельность своих подчиненных. Напомним, глава российского МЧС расстался с жизнью во время межведомственных учений.

На записи видно, как подчиненные докладывают высокопоставленному госслужащему об успешной реализации его поручений. Зиничев лично контролировал выполнение задач, которые ставились в рамках учений перед специалистами.

Министр внимательно следил за всем происходящим и принимал деятельное участие в процессе.

Евгений Николаевич Зиничев ушел из жизни, выполняя долг главного спасателя страны. Ни минуты не раздумывая, он ринулся на помощь к свалившемуся в воду оператору. Трагическое происшествие случилось в Норильске. К сожалению, министр получил травмы, несовместимые с жизнью. Главы МЧС не стало на 56 году жизни.

Источник: Телеграм-канал РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость309710
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Блин. Если завтра Шойгу с автоматом в атаку попрется, это будет ваще....
Не должен министр такое делать. У нас не так много министров. Как человек, он мужик, ну а остальные чего? Куда смотрели?
Сергей
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Очень жаль - такой человек ! Почему не рассказываете более подробно...?
Гость309734
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Ну охренеть?! Как так то?!
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